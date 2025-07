Atterraggio d' emergenza a Torino Caselle | aereo dirottato a causa di un problema al motore

Sabato 12 luglio, alle 10.30, l'aeroporto di Torino Caselle ha vissuto un momento di tensione con un atterraggio di emergenza di un aereo dirottato a causa di un problema al motore. I vigili del fuoco e le forze di sicurezza sono intervenuti prontamente sul posto per garantire la sicurezza di passeggeri e crew. L'evento, fortunatamente, si è concluso senza conseguenze gravi, e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'incidente.

In corso nella mattina di sabato 12 luglio un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Torino Caselle, intorno alle 10.30. Mezzi di emergenza dei vigili del fuoco schierati. Atterraggio d'emergenza per un aereo a causa di un problema al motore L'allarme è stato dato a seguito del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

