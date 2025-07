Pioli Fiorentina adesso è ufficiale | l’ex Milan e Al Nassr è il nuovo allenatore del club viola I dettagli e il comunicato

La Fiorentina dà il benvenuto a Stefano Pioli, il rinomato ex Milan e Al Nassr, che ora assume la guida tecnica del club viola fino al 2028. Un ritorno in grande stile per il tecnico, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia della squadra. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante operazione e le strategie che Pioli porterà in Toscana. La nuova avventura è ufficialmente iniziata!

. . La Fiorentina ha annunciato ufficialmente il ritorno di Stefano Pioli sulla sua panchina, con un contratto che lo lega al club fino al 2028. Pioli torna così a guidare la squadra viola dopo aver già allenato il club dal 2017 al 2019, con l’obiettivo di completare il lavoro interrotto sei anni fa e di dare continuità al progetto tecnico della Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli Fiorentina, adesso è ufficiale: l’ex Milan e Al Nassr è il nuovo allenatore del club viola. I dettagli e il comunicato

