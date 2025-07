André Juventus Gazzetta tutto vero | Comolli sta pensando concretamente al centrocampista del Wolverhampton! Le ultimissime

La Juventus è sempre più determinata a rinforzare il suo centrocampo in vista della stagione 2025/2026. Secondo le ultime indiscrezioni, Comolli sta valutando concretamente l’acquisto di André, talento brasiliano del Wolverhampton, tra i nomi caldi delle trattative. La pista si fa sempre più concreta e gli appassionati attendono con trepidazione aggiornamenti su questa possibile operazione. Ma quali potrebbero essere le implicazioni di questa scelta per i bianconeri?

