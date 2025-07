Sostenitori Houthi festeggiano gli attacchi alle navi nel Mar Rosso

In un clima di tensione crescente, migliaia di sostenitori degli Houthi a Sana'a hanno celebrato gli attacchi alle navi nel Mar Rosso, tra danze, slogan anti-Israele e armi in mano. La loro manifestazione, in solidarietà con Gaza, mette in luce la complessità e le tensioni della regione, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione le conseguenze di questi eventi che rischiano di approfondire il conflitto. La situazione rimane delicata e in evoluzione.

Sana'a, 12 lug. (askanews) - Balli, slogan anti-Israele e armi in mano. Cos√¨ migliaia di sostenitori degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a hanno manifestato in solidariet√† con Gaza e per celebrare i recenti attacchi a due navi nel Mar Rosso. Quattro membri dell'equipaggio di una nave cargo affondata dai ribelli Houthi dello Yemen questa settimana sono presumibilmente morti, secondo la forza navale Aspides dell'Unione Europea dispiegata nella zona, mentre le operazioni di ricerca proseguono nel Mar Rosso.

Iran: Houthi, attaccheremo forze Usa nel Mar Rosso - Tensione alle stelle nel Mar Rosso: gli Houthi, in risposta agli attacchi statunitensi sugli impianti nucleari iraniani, minacciano di colpire le forze americane nella regione.

