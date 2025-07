Mio figlio è neonazista L' imbarazzo del ministro dell' Immigrazione svedese

L'onda di scandali scuote la Svezia: il ministro dell’Immigrazione Johan Forssell ha rivelato che suo figlio sedicenne è coinvolto con gruppi neonazisti, scatenando un acceso dibattito politico e sociale. Questa scoperta, emersa grazie a un’inchiesta di Expo, mette in discussione i valori di tolleranza e inclusione del paese. Ma come reagirà la società svedese a questa prova di sfida morale? La vicenda apre una finestra su un dibattito più ampio sull’estremismo e l’eredità familiare.

Bufera politica in Svezia. Al centro del dibattito Johan Foell: il ministro dell’Immigrazione ha scoperto che il figlio sedicenne ha legami con gruppi suprematisti bianchi, in particolare con un gruppo di estrema destra di carattere neonazista. La confessione è arrivata dopo la pubblicazione di una inchiesta giornalistica di Expo, che ha rivelato connessioni tra un parente stretto di un ministro e gruppi estremisti. Intervistato da Tv4, Foell ha ammesso che si tratta di suo figlio: "Mio figlio si pente profondamente. Abbiamo dedicato molto tempo a lunghe e difficili conversazioni. Non è stato facile, ma la sua partecipazione a questi gruppi è terminata". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mio figlio è neonazista". L'imbarazzo del ministro dell'Immigrazione svedese

In questa notizia si parla di: figlio - ministro - neonazista - immigrazione

