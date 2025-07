Ventimiglia bimbo di cinque anni sparito nel nulla da un campeggio ricerche al confine con la Francia

Una sparizione misteriosa scuote Ventimiglia: il piccolo Alain, di appena cinque anni, scomparso dal campeggio al confine con la Francia. Con origini filippine e una forma di autismo, il bambino aveva paura degli estranei e si trovava con i genitori quando è scomparso. La sua scomparsa ha scatenato un'ampia mobilitazione di forze di ricerca, mentre tutti sperano in un lieto ritorno. La vicenda invita a riflettere sull'importanza della sicurezza dei bambini in ogni contesto.

Il piccolo Alain, di origine filippine, si trovava insieme ai genitori quando ha fatto perdere le sue tracce. Soffre di una forma di autismo e ha paura degli estranei A Ventimiglia, in provincia di Imperia, è scomparso un bimbo di 5 anni. Si chiama Alain Barnard Ganao ed è nato a Torino da ge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ventimiglia, bimbo di cinque anni sparito nel nulla da un campeggio, ricerche al confine con la Francia

In questa notizia si parla di: ventimiglia - bimbo - anni - cinque

Ventimiglia, nessuna traccia del bimbo scomparso: due elicotteri e sessanta persone impegnate nelle ricerche - Ventimiglia si mobilita con due elicotteri e oltre sessanta soccorritori nella disperata ricerca di Alain, il bimbo di 5 anni scomparso dal camping in zona Latte.

Sono proseguite tutta la notte le ricerche di Alain, il bimbo di 5 anni, che si è allontanato nel tardo pomeriggio di ieri dal camping "Por la mar", di frazione Latte, a Ventimiglia. La zona è stata setacciata dai cinofili con i cani da ricerca; dai Sapr (Sistemi aeromob Vai su Facebook

Un bambino di cinque anni, ospite di un camping in località Latte a Ventimiglia (Imperia), è stato dato per scomparso dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. E' successo ieri sera. #ANSA Vai su X

Bimbo di cinque anni disperso a Ventimiglia; Ventimiglia, bambino di 5 anni scomparso in un campeggio a Latte; Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso: ricerche in corso.

Emergenza in Ventimiglia: Zitellu di cinque anni sparitu da u campeghju, ricerca in corsu - Il piccolo Alain, con maglietta bianca e pantaloncini verdi, è scomparso nel campeggio di Latte, a Ventimiglia. Si legge su notizie.it

Bimbo di 5 anni scompare improvvisamente dal campeggio a Ventimiglia: ricerche con droni, cani ed elicottero - Massima mobilitazione e ricerche in corso in tutta la zona per il picolo Alain Barnard Ganao di 5 anni scomparso nella serata di venerdì da un campeggio ... Segnala fanpage.it