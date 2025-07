Quando la malattia si moltiplica | le emozioni dei bambini con comorbidità raccontate sui social tra isolamento frustrazione e la forza di chi non si arrende Lo studio

La malattia, quando si moltiplica, non colpisce solo il corpo ma anche l’anima dei più giovani. Attraverso un potente flusso di parole condivise sui social, emergono le emozioni profonde di bambini e adolescenti con comorbidità, tra isolamento, frustrazione e inesauribile resilienza. Questi racconti digitali svelano una realtà spesso nascosta, dove la forza di non arrendersi diventa il vero messaggio di speranza. È un richiamo alla consapevolezza e all’importanza di ascoltare chi combatte dentro e fuori.

Un flusso di parole digitali, raccolte sui social, ha svelato la realtà emotiva di centinaia di bambini e adolescenti costretti a convivere con più malattie croniche.

Quando la malattia si moltiplica: le emozioni dei bambini con comorbidità raccontate sui social, tra isolamento, frustrazione e la forza di chi non si arrende. Lo studio.

