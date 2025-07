I 15 giorni per cercare di risolvere il caso Larin

Cari appassionati di calcio, il tempo stringe e il caso Larin si fa sempre più intrigante. Con 15 giorni cruciali a disposizione, l’attaccante canadese dovrà decidere il suo futuro in un’estate ricca di tensioni e aspettative. Riuscirà a trovare una soluzione soddisfacente prima della scadenza? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa vicenda che potrebbe scuotere la Liga e non solo.

2025-07-12 12:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: E Il tempo vola e Cyle Larin non risolve ancora il suo futuro più vicino. L’attaccante, con un contratto in Real Maiorca Fino al 2028, ha un’intensa estate in anticipo in cui proverà a partire come Moix. L’International by Canada ha lasciato l’isola molto disgustata dopo il conflitto che ha vissuto con gli spalti nella sua ultima partita in casa, con il grida di “Larin vai già” di diversi settori dei fan, motivo per cui, come riportato da questo giornale, Ha iniziato a eseguire procedure personali per lasciare Maiorca quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com