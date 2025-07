Apprendimento socio-emotivo le competenze emotive apprese a 4 anni migliorano il successo formativo a 14 anni Lo studio americano

Scopri come le competenze socio-emotive acquisite già a 4 anni possano influenzare positivamente il percorso scolastico fino a 14 anni. Uno studio della Penn State University evidenzia che un intervento prescolare mirato non solo migliora il comportamento e la salute mentale dei bambini, ma garantisce anche un successo formativo duraturo. Un risultato che sottolinea l’importanza di investire precoce nello sviluppo emotivo per un futuro scolastico più solido e soddisfacente.

Uno studio condotto dalla Penn State University ha dimostrato che un intervento prescolare focalizzato sullo sviluppo socio-emotivo produce effetti positivi duraturi, migliorando il comportamento e la salute mentale degli studenti durante l’adolescenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

