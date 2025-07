Inter e Milan negano l’abbonamento a ultras non graditi

Dopo l’ inchiesta ‘Doppia curva’ che ha svelato intrecci tra criminalità organizzata e tifoserie, Inter e Milan alzano il muro: respinte centinaia di richieste di rinnovo degli abbonamenti da parte di ultras ritenuti ‘non graditi’ (colpiti in passato da Daspo, ma anche segnalati o sanzionati in modo amministrativo per alcuni comportamenti non corretti o per la partecipazione a episodi violenti ). Lo scrive il ‘Corriere della sera’. Stop alla cessione degli abbonamenti nelle due curve. Non solo: le due società hanno anche concordato con procura, questura e Viminale altre misure, come lo stop alla cessione degli abbonamenti nelle due curve e l’introduzione di un sovrapprezzo per i cambi nominativi negli altri settori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter e Milan negano l’abbonamento a ultras “non graditi”

In questa notizia si parla di: inter - milan - ultras - graditi

