Esempio per i giovani del territorio | Tommaso Pinza entra da senior nel roster dell' Unieuro

territorio con entusiasmo e determinazione. Tommaso Pinza, giovane talento forlivese, entra nel roster senior dell'Unieuro, portando freschezza e passione sul campo. Dopo aver brillantemente percorso il settore giovanile biancorosso, ora si affaccia a una nuova sfida, pronto a lasciare il segno e a ispirare i giovani della sua città . La sua storia è un esempio di crescita e ambizione, dimostrando che il talento può diventare realtà .

