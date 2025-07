Escluso dall' assunzione non gli vengono forniti gli atti | il Tar bacchetta l' Asp

Un caso che mette in luce l'importanza della trasparenza nelle selezioni pubbliche: il Tar bacchetta l’Asp di Agrigento, accolto il ricorso di un medico escluso senza ricevere gli atti richiesti. La decisione sottolinea come la chiarezza sia fondamentale per garantire equità e correttezza nel processo di assunzione, ponendo un freno a pratiche poco trasparenti e rafforzando i diritti dei candidati.

Concorso per farmacisti dell'Asp di Agrigento, il Tar accoglie il ricorso di un medico escluso dalle assunzioni che chiedeva chiarezza sugli atti. Nel 2023, un farmacista agrigentino, A.A., ha partecipato al concorso indetto dall’Asp per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

