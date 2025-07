LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Lowes virtualmente in pole

Il Gran Bretagna 2025 di Superbike si accende con adrenalina alle stelle! Con Lowes virtualmente in pole e una sfida serrata tra i big, l’attesa è ormai al culmine. La Superpole è appena iniziata: chi conquisterà la prima posizione e la vittoria? Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni secondo potrebbe cambiare le sorti di questa emozionante gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 5 minuti al termine! 12.10 In questo momento la prima fila sarebbe: Lowes, Raz e Bulega. 12.08 Piloti ai box. 12.07 Quarto Petrucci, Quinto Montella. 12.05 Alex Lowes è virtualmente in pole. 12.05 Bulega solo terzo nel primo run. 12.04 Primo tempo di Raz. 1:25.193 per il turco. 12.02 15 minuti per assegnare la pole. 12.01 Parte la Superpole!!!! 12.00 I piloti attendono solo il semaforo verde. 11.55 Attenzione anche ad Alex Lowes, primo nelle prove libere e molto veloce sul circuito di Donington. 11.50 Bulega e Razgatlioglu puntano alla pole per evitare inutili rischi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Lowes virtualmente in pole

