Cade in acqua nel lago di Garda dal cantiere dove lavorava | morto operaio 59enne

Tragedia al Lago di Garda: un operaio di 59 anni perde la vita dopo essere caduto in acqua durante il lavoro. La sua scomparsa improvvisa ha sconvolto la comunità di Padenghe, dove si è verificato l’incidente. La ricerca e il cordoglio si uniscono in un momento di grande dolore, ricordando l’importanza della sicurezza sul lavoro e dei valori umani. Un episodio che invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di prevenzione.

Un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto in acqua a Padenghe, nella parte bresciana del lago di Garda. Nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio, l’uomo stava lavorando in un cantiere nella zona del porto quando, probabilmente a causa di un malore, è caduto sbattendo la testa e finendo in acqua. Il corpo è sato ritrovato dai vigili del fuoco dopo alcune ore di ricerche. Foto d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cade in acqua nel lago di Garda dal cantiere dove lavorava: morto operaio 59enne

In questa notizia si parla di: acqua - lago - garda - cantiere

Lago di Pilato, magia della ‘rinascita’: “Ancora poca acqua, ma è già spettacolo” - Il lago di Pilato, dopo un lungo letargo invernale, torna a splendere nel suo incantevole abbraccio montano.

NUOVO CANTIERE A POZZOLENGO – VIVERE IL GARDA CON STILE E CONVENIENZA Trilocale 10V con terrazzo di mq 35 Prezzi: trilocali a partire da € 204.000,00 quadrilocali a partire da € 265.000,00 Nel cuore delle colline moreniche, tra il fascino Vai su Facebook

Cade da un cantiere del porto, morto un operaio nelle acque del lago di Garda: trovato il corpo dopo ore; Padenghe, cade nel lago mentre sta lavorando in cantiere e non riemerge: morto un uomo; Cade in acqua da un cantiere, morto operaio di 59 anni.

Cade in acqua da un cantiere, morto operaio di 59 anni - È accaduto questa mattina: l'uomo stava lavorando in un cantiere nella zona del porto quando probabilment ... Riporta msn.com

Tragedia sul Garda, operaio cade in acqua da una barca al porto e annega - Tragedia sul Garda: un operaio cade in acqua da una barca al porticciolo di Padenghe e annega. Lo riporta veronaoggi.it