Milano centinaia di persone al corteo pro Pal | Via gemellaggio con Tel Aviv

Oggi scendiamo in strada con passione e determinazione per far sentire la nostra voce contro il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Centinaia di cittadini si sono radunati partendo da Porta Venezia, sfidando il divieto della questura, per chiedere una riflessione su questa alleanza e promuovere una pace giusta e rispettosa dei diritti umani. La loro mobilitazione testimonia come le scelte cittadine possano diventare un simbolo di resistenza e speranza.

(LaPresse) Alcune centinaia di persone manifestano a Milano per chiedere al comune di togliere il gemellaggio che il capoluogo lombardo ha con la capitale israeliana Tel Aviv. Dietro lo striscione con la scritta ‘fermiamo il sionismo con la resistenza – stop agli accordi Italia-Israele ’ la marcia è partita da porta Venezia, con l’intenzione di raggiungere piazza Della Scala nonostante il divieto della questura. “Oggi scendiamo in strada con delle richieste molto precise rivolte al comune e allo Stato italiano. Noi sappiamo che Palazzo Marino ha delle collaborazioni in atto e un gemellaggio con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, centinaia di persone al corteo pro Pal: "Via gemellaggio con Tel Aviv"

In questa notizia si parla di: milano - centinaia - persone - gemellaggio

Due mostre, a Roma e Milano, centinaia di fotografie vintage organizzate per serie ripercorrono la grande produzione del maestro della fotografia, Mario Giacomelli, nel centenario della nascita. Un artista capace di fondere sguardo pittorico e poesia di parola nella fotografia. - Due mostre a Roma e Milano presentano centinaia di fotografie vintage di Mario Giacomelli, celebrando il suo centenario.

Città metropolitana di Milano Vai su Facebook

Milano, centinaia di persone al corteo pro Pal: Via gemellaggio con Tel Aviv; Inter e Milan negano l’abbonamento a ultras “non graditi”; Bologna, autocisterna Gpl esplode dopo scontro con auto: morto l’autista.

Milano Pride 2025, alla parata attese 350mila persone. Il percorso, il gemellaggio con Budapest e il concerto - – Il conto alla rovescia è partito. Lo riporta informazione.it

Pride 2025 a Milano: gemellaggio con Budapest (dove la parata è vietata) - Pride 2025 a Milano: gemellaggio con Budapest (dove la parata è vietata) Al corteo del 28 giugno sono attese oltre 350mila persone. Si legge su ilgiorno.it