Goletta Verde promuove il mare pugliese | ok Bari Molfetta e Monopoli Polignano di poco oltre i limiti

goletta verde promuove il mare pugliese, con acque pulite e qualità ambientale in crescita. A Bari, Molfetta e Monopoli i livelli sono nella norma, mentre Polignano si avvicina ai limiti critici. Questi risultati rassicuranti testimoniano l’impegno della regione nel preservare le sue splendide coste, ma evidenziano anche la necessità di continuare a vigilare per un mare sempre più sano. La salvaguardia del nostro patrimonio naturale è una sfida che riguarda tutti noi.

Acque pulite lungo quasi tutta la costa pugliese, e anche nella provincia di Bari i risultati sono rassicuranti: è quanto emerge dal monitoraggio 2025 di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente, giunta alla sua 39ª edizione. Su quattro campioni prelevati nel Barese, tre sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: goletta - verde - pugliese - bari

Goletta Verde giunge a Marina: "Il rigassificatore porterà nuove opere. Bene invece l'eolico offshore" - a garantire un futuro sostenibile, riducendo l'impatto ambientale e creando nuove opportunità di lavoro verde.

Da inizio giugno all’8 luglio 2025 sono stati censiti su diversi lidi pugliesi già 38 nidi di tartaruga. A riferirlo sono I dati di Goletta Verde di Legambiente che, al suo secondo giorno di tappa a Bari, fa il punto su questa specie che abita il Mediterraneo Vai su Facebook

Da inizio giugno all’8 luglio sono stati censiti su diversi lidi pugliesi già 38 nidi di tartaruga. A riferirlo i dati di Goletta Verde di Legambiente che, al suo secondo giorno di tappa a Bari, fa il punto su questa specie che abita il Mediterraneo Vai su X

Goletta Verde promuove il mare pugliese: ok Bari, Molfetta e Monopoli, Polignano di poco oltre i limiti; Goletta Verde promuove le coste pugliesi: solo un punto fuori legge su 29; Goletta Verde promuove il mare pugliese: ok Bari, Molfetta e Monopoli, Polignano di poco oltre i limiti.

Goletta verde: "In Puglia solo un campione su 29 sopra i limiti di legge" - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... rainews.it scrive

Goletta Verde, inquinata spiaggia di Lama Monachile a Polignano - Su 29 punti monitorati in Puglia dalle analisi di Goletta Verde di Legambiente, 25 fra costa ionica e adriatica quattro in situazioni critiche di scarico e foci di fiume, solo uno è risultato inquinat ... Come scrive msn.com