Bimbo di 5 anni scomparso durante una vacanza a Ventimiglia | in corso le ricerche di Alain

Le speranze di ritrovare il piccolo Alain B.G., scomparso durante una vacanza a Ventimiglia, sono ancora vive. La sua famiglia e le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta per ritrovarlo sano e salvo, mentre la comunità si stringe intorno a loro in questo momento difficile. La ricerca continua con determinazione, nel tentativo di riportare a casa il sorriso di Alain. Restiamo in attesa di notizie positive, perché ogni minuto può fare la differenza.

Sono in corso le ricerche del piccolo Alain B.G., un bambino di 5 anni nato a Torino da famiglia di origini asiatica che, nella giornata di venerdì 11 luglio, è scomparso durante una vacanza a Ventimiglia, precisamente nella frazione di Latte, a pochi km dal confine con la Francia.

