Lucca nel mirino di Atalanta e Napoli ma l’Udinese alza il muro | chiesti 40 milioni

Lucca, talento emergente del calcio italiano, sta attirando le attenzioni di grandi club come Atalanta e Napoli. Tuttavia, l’Udinese si prepara a blindarlo, chiedendo ben 40 milioni di euro per il suo trasferimento. Una trattativa infuocata che potrebbe scuotere il calciomercato di questa sessione. Riusciranno gli acquirenti a convincere i friulani o il si salverà la permanenza di Lucca in bianconero? Restate con noi per scoprirlo.

