Scene di vita quotidiana a Gaza City | il video tra le macerie della città semi-distrutta

In un Gaza devastato dalle macerie, la lotta per la sopravvivenza si fa ancora più difficile. Tra le urla di dolore e speranza, Fatima Arafa, incinta di sei mesi, affronta una crisi silenziosa: la malnutrizione minaccia la sua vita e quella del suo bambino. La sua storia ci ricorda che in questa guerra invisibile, le vittime più fragili sono quelle che portano in grembo il futuro.

"La malnutrizione a cui sono esposta minaccia la mia vita e quella del feto nel mio grembo", dice Fatima Arafa, incinta di sei mesi, mentre è seduta in un ospedale di Gaza City per ricevere una trasfusione di sangue per contribuire a combattere la mancanza di alimenti di base necessari per un parto sano. "Ci sono dagli otto ai nove aborti spontanei al giorno e non sappiamo se ciò sia dovuto agli effetti della guerra e dei materiali esplosivi o alla mancanza di nutrizione", riferisce un medico dell'ospedale.

Un attacco militare israeliano ha colpito un caffè sulla costa di Gaza City, luogo noto tra i giornalisti locali per la presenza dell'ultima connessione internet stabile. Uno degli ultimi punti di accesso all'informazione. Sarebbero moltissimi i morti, tra cui civili e ope

GAZA CITY – Cammino lungo Arab League Street, a Gaza City, la stessa strada che ho percorso più volte al giorno negli ultimi dieci anni.