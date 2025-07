Auto in fiamme sull’A2 disagi al traffico a Petina

Un incidente sulla A2 del Mediterraneo, all'altezza di Petina, ha causato disagi al traffico questa mattina. Un'auto alimentata a Gpl è andata a fuoco, ma fortunatamente gli occupanti, tra cui un bambino, sono riusciti a mettersi in salvo. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza, creando code e rallentamenti. La vicenda sottolinea l'importanza della prudenza alla guida e delle normative sulla sicurezza dei veicoli.

Un'auto alimentata a Gpl è andata a fuoco questa mattina sull' A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di Petina, in provincia di Salerno, in direzione sud. Illesi gli occupanti, tra cui un bambino, che sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima che fosse avvolto dalle fiamme. L'episodio si è verificato intorno alle 9:25. Per motivi di sicurezza il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso, con riapertura parziale a una corsia avvenuta alle 10, in attesa del completamento delle operazioni di bonifica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina e il personale tecnico dell'Anas.

