Cade in un cantiere sul porto morto un operaio nelle acque del lago di Garda | trovato il corpo dopo ore

Una tragedia scuote il suggestivo paesaggio del Lago di Garda: un operaio di 59 anni cade da un cantiere nel porto di Padenghe e viene ritrovato senza vita ore dopo. La scena ha coinvolto immediatamente soccorritori, forze dell'ordine e vigili del fuoco, che si sono impegnati a recuperare il corpo e chiarire le cause di questa sventura. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un operaio di 59 anni ha perso la vita cadendo da un cantiere di un porto sul lago di Garda nei pressi di Padenghe, nel Bresciano. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, l'ASST del Garda e i Vigili del Fuoco per recuperare il corpo dell'uomo dalle acque del lago. 🔗 Leggi su Fanpage.it

