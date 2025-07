Premio Eccellenza del Mediterraneo 2025 omaggio alla memoria del Maestro Luciano Pavarotti

Il Premio Eccellenza del Mediterraneo 2025 si preannuncia come un evento imperdibile, dedicato a celebrare eccellenze internazionali nelle arti, nella cultura e nel volontariato. Questa edizione speciale, in programma il 20 ottobre nella suggestiva cornice di Roma, sarà un omaggio toccante al Maestro Luciano Pavarotti, simbolo di musica e passione. Un’occasione unica per onorare i valori di eccellenza, solidarietà e impegno civile che uniscono il Mediterraneo e il mondo intero.

Si terrà il 20 ottobre 2025, nella Capitale, la nuova edizione del Premio Eccellenza del Mediterraneo, evento internazionale che celebra figure di alto profilo nei campi dell'arte, della cultura, della solidarietà, dello sport e dell'impegno civile. L'edizione 2025 assumerà un valore particolarmente significativo poiché sarà dedicata alla memoria del Maestro Luciano Pavarotti, leggenda

