È colpa mia | Londra il trailer del remake britannico

Leggi su Cinefilos.it

mia:, ildelPrime Video ha rilasciato oggi ilufficiale e le prime immagini dell’attesissimo film Originalmia:, che vuole offrire ai fan di tutto il mondo un emozionanteinglese di questo film Original basato sul primo libro della trilogia best-seller di Mercedes Ron, Culpables (Culpa Mía, Culpa Tuya, Culpa Nuestra) e dopo il successo globale dello spagnolo Èmia?. Èmia:debutterà il 13 febbraio 2025 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, con protagonisti due giovani talenti in piena ascesa come Asha Banks (Come uccidono le brave ragazze – A Good Girl’s Guide to Murder) e Matthew Broome (The Buccaneers), per la regia di Dani Girdwood e Charlotte Fassler.La trama dimia:Quando la madre di Noah, Ella, si innamora del ricchissimo William, i due si trasferiscono dall’America aper vivere con William e suo figlio Nick.