Corriere dello Sport – Clamoroso Juve il Manchester City piomba su Cambiaso | pronta un’offerta pazzesca

2025-01-16 18:06:00 Il Manchester City su Cambiaso, la Juve fa muro Il Manchester City di Pep Guardiola vuole Andrea Cambiaso. Tra i giocatori più utilizzati da Thiago Motta nella prima parte di stagione, rappresenta un elemento duttile, in grado di interpretare più ruoli su ambo le corsie esterne. Con l'ex allenatore del Bologna, peraltro, ha dimostrato di sapersi muovere anche all'interno del campo, adattandosi alle idee e alle richieste dell'italo-brasiliano. Nelle ultime settimane, complice un problema alla caviglia riportato proprio contro il Bologna, ha saltato alcune partite, per poi aumentare gradualmente il suo minutaggio. A Bergamo, nel recupero della 19esima giornata di Serie A, è tornato titolare. Adesso, i Citizens vorrebbero subito portarlo in Premier League, offrendo al ragazzo cinque anni di contratto più un'opzione di rinnovo per il sesto anno, ma la Juve non cederà salvo offerte che vanno ben oltre la valutazione del cartellino.