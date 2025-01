Laprimapagina.it - Contanti 2025: confermato il limite di 5 mila euro per i pagamenti

Leggi su Laprimapagina.it

Anche per ililper iinresta invariato a 5. Questo significa che per tutte le transazioni di importo pari o superiore a questa cifra sarà obbligatorio utilizzare strumenti tracciabili, come bonifici bancari, assegni non trasferibili o vaglia postali.Cosa cambia rispetto al 2024?Nulla. La soglia di 5, introdotta nel 2024, viene confermata anche per quest’anno. Iin, quindi, possono raggiungere al massimo 4.999,99al giorno senza incorrere in obblighi di tracciabilità.Eccezioni e chiarimentiNon è consentito suddividere un pagamento superiore a 5in più transazioni per aggirare il: in caso di controlli, vale l’importo totale della transazione. Tuttavia, perrateizzati con scadenze specifiche, come quelli legati all’avanzamento lavori, è possibile utilizzare, purché ogni rata non superi ilgiornaliero di 4.