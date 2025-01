Anteprima24.it - Centri autismo in Irpinia, arriva la buona notizia

Tempo di lettura: 2 minuti“Centro per l’finalmente una: L’Asl di Avellino ha finalmente deliberato la procedura per l’affidamento in gestione deidi Sant’Angelo dei Lombardi e Avellino per il trattamento dell’“. E’ quanto afferma Giovanni Esposito coordinatore del MID attraverso una nota.“L’Asl di Avellino guidata dal manager Mario Ferrante ha deliberato e pubblicato all’albo pretorio consultabile dal sito dell’azienda sanitaria locale la procedura aperta per l’affidamento in gestione deisemiresidenziali di Sant’Angelo dei Lombardi e Avellino per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nell’adolescenza e giovani adulti e per la realizzazione dei trattamenti in ambulatorio e nei contesti di vita, nonché la procedura anche di nomina anche di un rup indicato e scelto dalla stessa direzione dell’Asl per l’affidamento in gestione delle strutture.