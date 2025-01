Lanazione.it - Cascina, incendio distrugge abitazione sulla Tosco Romagnola

(Pisa), 16 gennaio 2025 – Completamente distrutta dalle fiamme un’al piano terra in un edificio. E’ accaduto a San Prospero, nel territorio comunale digiovedì 16 gennaio intorno alle 12.45. Le fiamme hanno aggredito in maniera violenta l’appartamento. Immediate le telefonate di allarme della gente della zona ai vigili del fuoco, intervenuti con una squadra dal comando di Pisa. Che hanno in breve estinto le fiamme mettendo in sicurezza i locali interessati dal fuoco. I danni sono gravissimi e le mura esterne annerite sono la testimonianza della gravità dell’. Non si registrano fortunatamente feriti. L’è stata dichiarata inagibile. Sul luogo dell’anche i vigili urbani di. Si cerca adesso di capire che costa abbia scatenato il rogo.