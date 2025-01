Iltempo.it - Cardia (Acadi) al Master in anticorruzione dell'Università di Tor Vergata: non discriminare il gioco legale

Il presidente di, l'associazione che rappresenta i concessionari dellegale in Italia, Geronimo, ha rinnovato anche quest'anno la sua collaborazione con il prestigiosoin, Legalità, Controlli Interni e Risk Managementdi Tor. Organizzato dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza, ilsi è affermato come un punto di riferimento per la formazione avanzata su temi cruciali, come la trasparenza amministrativa, la prevenzionea corruzione e la promozionea legalità economica. La lezione, tenutasi il 14 gennaio 2025, si è focalizzata sull'approfondimentoe relazioni tra corruzione e devianze patologiche, analizzando fenomeni complessi come l'evasione fiscale, il riciclaggio e l'autoriciclaggio. La sessione, guidata dall'Avvocato Geronimo, presidente di, ha affrontato in modo approfondito il temae “Devianze oggetto di segnalazione e de-risking ingiustificato nella normativa antiriciclaggio”.