Padovaoggi.it - Carburante, i benzinai non ci stanno: «Prezzi in aumento, ma non per colpa nostra»

Leggi su Padovaoggi.it

alle stelle per la benzina? Diciamoin, ma niente a che vedere, almeno per adesso, coiai quali abbiamo dovuto sottostare nell’immediatezza dello scoppio della guerra in Ucraina»: Antonio Belluco è il presidente deidella Figisc Ascom Confcommercio di Padova.