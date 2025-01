Laspunta.it - Caos treni, Federconsumatori “L’eccezione sarebbe rilevare una giornata normale nei trasporti.”

Sembra impossibile, ma proseguono nuovi guasti e disservizi che hanno mandato in tilt diverse linee ferroviarie. Tra chi teorizza fantasiosi sabotaggi e chi minimizza i problemi, l’unica certezza sono i disagi dei passeggeri, che, quando devono viaggiare in treno, hanno ormai la matematica certezza dell’imprevisto.“In realtà, giunti a questo punto, la vera eccezioneintervenire perunain cui tutto ha funzionato perfettamente sulle linee ferroviarie italiane; – afferma Michele Carrus, Presidente di– evento di cui, forse, non abbiamo più memoria.”Michele Carrus, Presidente diIl bollettino odierno riporta: Rallentamenti e disagi sin dal mattino sulla linea Alta Velocità Roma – Firenze, con circolazione rallentata in prossimità di Arezzo in direzione Firenze per un inconveniente tecnico alla linea.