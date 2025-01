Unlimitednews.it - Boston ko con Toronto, vincono Houston e Memphis

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –spezza la maledizione. Dopo 10 sconfitte consecutive contro i Celtics, i Raptors riescono a vincere: 110-97 con 22 punti e 10 rimbalzi di RJ Barrett e 16+11 di Poeltl. Era dal 28 marzo 2022 che i campioni Nba non perdevano contro i canadesi e nè i 20 punti di Pritchard nè i 18 di Porzingis bastano ad allungare la striscia.resta seconda a Est ma vede avvicinarsi New York che la spunta all’overtime per 125-119 su Philadelphia: decisivo Brunson, che sigla 16 dei suoi 38 punti nel quarto quarto, con Hart che infila l’11esima tripla doppia della sua carriera (10 punti, 17 rimbalzi e 12 assist). Nei Sixers, privi di Embiid, 33 punti di Maxey e 26 di George. Lillard (30 punti) e Antetokounmpo (26 punti e 11 rimbalzi) timbrano il 122-93 con cui Milwaukee batte e scavalca al quarto posto nella Conference Orlando (22 punti per Banchero) mentre Atlanta, anche se rimaneggiata, piega Chicago 110-94.