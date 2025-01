Oasport.it - Berrettini, manca qualcosa nei punti salienti. Sonego rinato, Musetti maturo, Sinner deve carburare

Leggi su Oasport.it

Quattro italiani si qualificano per il terzo turno degli Australian Open: al maschile ci sono Lorenzo, Lorenzoe Jannik, al femminile c’è Jasmine Paolini. Una giornata nel complesso positiva per i colori azzurri che ha visto le eliminazioni di Matteoe Lucia Bronzetti, ma che porta comunque un buon contingente a ridosso della seconda settimana.Il principale rimpianto è l’eliminazione di Matteonel match contro Holger Rune: il romano ancora non è tornato quello dei giorni migliori neidecisivi. Se il gioco sembra tornato a certi livelli, lo stesso non si può dire della freddezza e del killer instinct nei momenti importanti. Tanti sono i rimpianti che si porta dietro il match di oggi: due set point sprecati nel primo set, altri due nel quarto set e un vantaggio di 5-2 dilapidato nel tiebreak finale.