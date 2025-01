‘Avremmo potuto segnarne 10’

Leggi su Justcalcio.com

Il centrocampista dell'Arsenal Declan Rice afferma che la sua squadra avrebbesegnare 10 gol contro il Tottenham nel derby del nord di Londra.I Gunners vincono 2-1 grazie ad un autogol di Dominic Solanke e ad un gol di Leandro Trossard.Riporta gli uomini di Mikel Arteta al secondo posto, a quattro punti dal Liverpool, che ha una partita in mano in testa alla classifica della Premier League.Parlando dopo la partita, Rice ha detto: "Si può dire che stasera abbia significato più di ogni altra cosa. Dal primo minuto, il primo tempo è dominio puro. Abbiamo mostrato l'intento, la pressione, la voglia, si capiva che era un derby. Penso che probabilmente siamo stati sfortunati a non aver segnato 10 gol stasera.