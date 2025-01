Lapresse.it - Australian Open, Musetti batte Shapovalov e vola al terzo turno

Quattro italiani in campo giovedì nel tabellone maschile dell’di tennis. In attesa del match di Jannik Sinner, che affronterà la wildcarda Tristan Schoolkate, cercano l’avanzamento alanche Lorenzo, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Ecco i loro risultati IN AGGIORNAMENTOin tre set,alAvanza alLorenzo, chein tre set il canadese Denisin due ore e 40 minuti di gioco. 7-6 (7-3), 7-6 (8-6), 6-2 il punteggio in favore del 22enne, numero 15 al mondo nel ranking Atp. Nel prossimo, troverà l’americano Ben Shelton, che nel suo match ha superato 3-1 lo spagnolo Carreno-Busta.