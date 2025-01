361magazine.com - Australian Open, avanza Sinner. Sonego vince in cinque set. Fuori Berrettini

Nella nottente anche MusettiLa giornata degli, è iniziata con la vittoria di Lorenzo Musetti su Denis Shapovalov per 3 set a 0. Ora sfiderà l’americano Ben Shelton al terzo terzo turno ali.“Sono molto felice – dice l’azzurro in conferenza stampa – , molto soddisfatto non solo per aver finalmente ottenuto il terzo turno, ma soprattutto per il modo in cui l’ho ottenuto. Sono stati due turni sofferti e oggi, anche se non ho giocato al meglio dal punto di vista tennistico, è stato importante rimanere sempre attaccato all’avversario e cercare di portarlo al suo limite”.Leggi anche: Tennis, il ritorno in Australia di: vittoria in quattro set“Nel tie break del secondo set c’è stata la svolta della partita – spiega – , lì sono stato bravo, ho mantenuto un ottimo atteggiamento e questo mi rende orgoglioso del lavoro che stiamo facendo.