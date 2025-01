Oasport.it - Volley, Civitanova lascia un set al Groningen e poi ipoteca la semifinale di Challenge Cup

ha faticato più del previsto sul campo del Nova Tech Lycurgus nell’andata dei quarti di finale dellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube ha subito la rimonta degli olandesi nel secondo set ed è stata impegnata in una lotta punto a punto nella quarta frazione decisa ai vantaggi (hanno annullato tre set-point), ma sulla lunga distanza è riuscita a tenere a bada i padroni di casa e a imporsi con il punteggio di 3-1 (25-21; 23-25; 25-18; 29-27).I cucinieri hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali: per superare il turno bisognerà conquistare due set nella sfida di ritorno in programma all’Eurosuole Forum tra un paio di settimane, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.