Torna Bergamo Jazz, con "Sound of joy" multiculturalità e fiato alle nuove generazioni

. “s of joy” – questo il titolo scelto per la 46ª edizione di– significa la celebrazione di una comunità musicale nata in mezzo alla gente per la gente: è la festa del, la danza della vita, dell’amore e dello spirito che ci unisce come un tutt’uno”. Così afferma Joe Lovano, direttore artistico, che racconta lo spirito della 46ª edizione, il cui programma è stato presentato martedì 14 gennaio dalla Fondazione Teatro Donizetti.Rispettando la propria natura,regalerà anche quest’anno alla città ospiti di prestigio in un festival di respiro cosmopolita. Come spiega Massimo Boffelli, direttore generale della Fondazione teatro Donizetti: “Il festival è molto sentito e ha radici profonde in questa città, noi nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti una tradizione che dura dal 1969.