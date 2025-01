Iodonna.it - Secondo lo psichiatra, oggi le persone tendono a spengnere le emozioni nella comfort zone. Perfino l'amore è visto come una fatica. E la tv (come Belve) uno show di "disperazione"

LoPaolo Crepet lancia l’allarme sulla scomparsa dellesocietà attuale. In una recente intervista al Corriere Fiorentino, l’esperto, che, con il suo spettacolo-dibattito tratto dal saggio Mordere il cielo (Mondadori) sta registrando numeri da rockstar, 75mila presenze a teatro nell’ultimo anno, dipinge uno scenario preoccupante delle relazioni umane moderne. «Chi ascolta trap diventa un drogato»: il giudizio di Paolo Crepet fa infuriare Frankie hi-nrg X Paolo Crepet: «è l’eclissi dellemoderne»«Se vai in giro per la città, trovare un ragazzo e una ragazza che si baciano è diventato rarissimo», osserva Crepet, ricordandofino a poco tempo fa i portici delle città e i dintorni dei licei fossero luoghi d’incontro per giovani coppie.