"Sabotaggi" ai treni per attaccare Salvini? Le Fs presentano una denuncia su una "manina"...

Ieri sera l’ennesimo, anomalo, incredibile per modalità e tempi, piccolo ma micidiale guasto sulla rete ferroviaria, stavolta alla stazione Termini, con quasi immediata eco mediatico di dichiarazioni politiche della sinistra contro il ministroe conseguente “prime pagine” sui giornali amici. Due ore e passa di ritardo, medio, per ogni treno e surreale “kit” di sopravvivenza distribuito ai passeggeri – due biscotti e una bottiglina d’acqua – a conforto degli incolpevoli viaggiatori.Ma sono tante, troppe le coincidenze, negli ultimi mesi, sulla rete ferroviaria, per non far sospettare di un tentativo, da parte di ignote “manine”, di mettere in difficoltà il leader leghista, particolarmente inviso alla sinistra. E di conseguenza, fiaccare anche il governo Meloni, che nel suo insieme gode di una fiducia sempre crescente da parte degli italiani.