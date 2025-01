Iltempo.it - Rama smonta i teoremi della sinistra: "I centri in Albania? Ecco il loro effetto"

migranti del governo italiano in Labania funzioneranno, e stanno già funzionando come deterrente per le partenze. Il premier albanese, Edie di partemagistratura italiana. Iinalla fine funzioneranno? «Credo di sì, vediamo». Ed ancora: «Se funzionano o non funzionano non è colpastampa», ha detto il primo ministro albanese intrattenendosi con i cronisti italiani a margine del 'World summit' sull'energia ad Abu Dhabi. «Hanno già avuto un ruolo di deterrenza», ha sottolineato, in«ci sono state poche polemiche». Suiper migranti «i conti» economici «li fate voi, per il vostro governo e il vostro Paese». All'è convenuto? «Quando si tratta di fratellanza, alleanze e vicinanze come quella che abbiamo con l'Italia non deve sempre convenire.