Ostia, al PalaPellicone i Campionati Italiani Giovanili di Jujitsu e i Campionati di Para-Jujitsu

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 gennaio 2025 – E’ tutto pronto aldi. Il prossimo fine settimana (dal 17 al 19 gennaio) si svolgeranno idie idi.La disciplina apre allora al 2025 di gare. Ci saranno oltre 570 atleti provenienti da tutta Italia. Saranno suddivisi nelle classi d’età Under 21, Under 16 e Under 14 e nella categoriaLe specialità in programma saranno Fighting System, Duo System, Duo Show, Jiu Jitsu e No-Gi.Come riporta fijlkam.it – L’inizio della gara è previsto alle 14:00 per la giornata di venerdì e alle 9:00 per le giornate di sabato e domenica. Le porte delsono come sempre aperte al pubblico.Foto Fijlkam/fijlkam.itilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.