Musica | la rassegna Voce Mediterranea nella Sala Galasso del Maschio Angioino

E’ dedicato alla città di Napoli e al mare che ne bagna la sua splendida linea di costa il progetto “” che prende il via sabato 18 gennaiodel. L’iniziativa promossa e realizzata dalla Società Napoletana di Storia Patria e dall’Associazione Alessandro Scarlatti, presiedute rispettivamente da Renata De Lorenzo e Oreste de Divitiis, propone fino al 17 maggio a Napoli unadedicata all’espressione vocaleproduzionele di origine.Nel tempo in cui si celebrano i 2500 anni dalla fondazione della Città e nel segno del “Mare nostrum” degli antichi romani, il ciclo ideato da Tommaso Rossi, strutturato in cinque concerti e due conferenze, unisce alcuni significativi esempi della produzione culturale napoletana ponendola in relazione con altre similari esperienze mediate da vicini Paesi.