Movieplayer.it - Movieplayer Awards 2025: ultimi giorni per votare i film e le serie TV dell'anno

Leggi su Movieplayer.it

Prolungata fino a domenica 19 gennaio la possibilità dii vostri titoli preferiti al cinema o in tv, l'annuncio dei vincitori lunedì 20 gennaio. Slitta l'annuncioe nomination agli Oscarper via degli incendi che hdevastato Los Angeles e anche isi adeguano. Abbiamo deciso di prolungare di qualche giorno la scadenza per permettere ai lettori di partecipare alla 'stagione dei premi' votando i loro titoli preferiti al cinema e in tv scegliendo in una rosa di titoli selezionata dalla redazione. La scadenzae votazioni slitta a domenica 19 gennaio. Fino ad allora avete tempo per eleggere ie letv che più vi hcolpito, entusiasmato o fatto sognare votando tra le categorie proposte. Naturalmente non è .