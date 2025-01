Rompipallone.it - Juventus di nuovo nei guai: contratti cancellati

Leggi su Rompipallone.it

Suona l’allarme per la, decisione in vista che riguarda isottoscritti dal club bianconero: tutto da rifareSi sapeva che quella che doveva essere la stagione della rifondazione e delciclo, per la, avrebbe potuto presentare non poche problematiche, ma la strada dei bianconeri si sta rivelando più in salita del previsto. I bianconeri, in campo, stentano a decollare e ancora una volta, contro l’Atalanta, è arrivato un pareggio, il tredicesimo in campionato, che tiene per il momento la squadra ancora fuori dalla zona Champions, quello che sarebbe l’obiettivo minimo stagionale.Le attenuanti, visti i tantissimi infortuni che hanno condizionato fin qui l’annata, non mancano di certo, ma la serie di risultati non particolarmente positivi si sta allungando troppo.