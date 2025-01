Sport.quotidiano.net - Il Verona al fondo americano Presidio Investor: è ufficiale. Setti: “Tredici anni indimenticabili”

, 15 gennaio 2025 – Ora è: Maurizioha venduto l'Hellas, che ora è nelle mani del, che ha sede ad Austin, in Texas. La nota del club Questo il comunicato del club che annuncia il passaggio di proprietà: “s, società di private equity con sede ad Austin, Texas, e Maurizio- è scritto nella nota - sono lieti di annunciare cheha acquisito il 100% della proprietà dell'HellasFootball Club.sarà impegnata nella costruzione di un nuovo percorso, partendo dalle fondamenta che Maurizioha creato durante la sua gestione del club nelle ultimestagioni”. "Il club sarà guidato da un Consiglio di amministrazione altamente qualificato - continua il comunicato -, in cui figura, nella veste di presidente esecutivo, Italo Zanzi, che ha ricoperto in passato la carica di Ceo dell'AS Roma, quella di Managing Director di Fox Sports Asia e quella di Vice President della Major League Baseball”.