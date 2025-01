Ilrestodelcarlino.it - Il presepe di Castelvecchio vince ancora: è la 25esima volta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ventiquattresima vittoria per ildidi Savignano al concorso indetto dal settimanale della diocesi di Rimini ’Il Ponte’, cui appartengono i comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Roncofreddo. Ha ottenuto di nuovo il primo posto per la categoria "Presepi tradizionali", con 24 voti alla pari con quello della parrocchia di Scacciano in provincia di Rimini. Al secondo posto con 23 voti figurano i presepi della Pro Loco di Sogliano al Rubicone, della parrocchia Santa Maria Goretti di San Mauro Mare e della chiesa antica di Bordonchio in provincia di Rimini. Sono 25 anni che il settimanale della diocesi riminese ’Il Ponte’ organizza il concorso e per ben 24 anni ha vinto. Solo un anno ha sfiorato la vittoria, ottenendo però il secondo posto.