Lanazione.it - Herons con il broncio. Leoni in formissima

Il presentimento che il derby di questa sera (20.30 PalaTagliate) pesi di più sulle spalle della Fabo che su quelle de La T Tecnica Gema è un pensiero che aleggia in una vigilia vissuta con addosso sensazioni ben diverse sui due fronti. Se infatti la Pallacanestro, forte del secondo posto in classifica e di un momento di forma eccellente, arriva alla stracittadina termale in condizioni sfavillanti, dall’altra parte glihanno il, vuoi perché reduci dal ko di Caserta, vuoi perché respirano un’aria non di crisi, ma di messa in discussione di aspetti fondanti dei successi che hanno contraddistinto la loro giovane storia. Aver sempre perso (o quasi) nelle partite che contano sta segnando uno spartiacque con il passato, dove la squadra di Barsotti aveva abituato (male) tutti a vincere sempre (o quasi).