Guasto sulla linea ferroviaria alle porte di Roma | traffico verso il sud della regione in tilt

Nuova giornata da incubo per i pendolari pontini. D9:40 di questa mattina, la circolazionetra Pomezia e Campoleone è stata interrotta a causa di unallaelettrica, causando gravi disagi per chi viaggia quotidianamente in direzioneil sud pontino.Disagi per i Pendolari: Ritardi e CancellazioniIl blocco ha colpito duramente tutti i viaggiatori provenienti da città come Aprilia, Anzio, Nettuno e dall’intera area del sudprovincia di Latina. Il tratto interessato rappresenta un nodo cruciale, rendendo impossibile bypassare l’interruzione. Trenitalia ha comunicato che i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio, ma non è stata fornita una tempistica precisarisoluzione del problema.Intercity Deviati e Regionali CancellatiLe ripercussionicircolazionesono pesanti:Intercity: possono subire ritardi o essere instradaticonvenzionale trae Napoli via Cassino.