Thesocialpost.it - Germania, la “locomotiva d’Europa” si è fermata: secondo anno consecutivo in recessione

Leggi su Thesocialpost.it

La, storicamente considerata il motore economico dell’Europa, si trova in una situazione di grave difficoltà economica. Nel 2024, il PIL del Paese ha registrato una contrazione dello 0,2%, proseguendo il trend negativo già iniziato nel 2023 con un calo dello 0,3%. Questa doppia, causata da una combinazione di crisi industriale, incertezza politica e sfide strutturali, non si verificava dai primi anni 2000, quando laera soprminata “il malato”.Le Cause della CrisiCrisi Industriale: Il settore manifatturiero, storicamente il pilastro dell’economia tedesca, è in forte difficoltà. Nel 2024, la produzione è diminuita del 3%, con il settore automobilistico particolarmente colpito. Volkswagen, simbolo dell’industria nazionale, ha annunciato il taglio di 35.