Bagni vietati sul Lago di Como | Turisti cafoni e il conto lo paghiamo noi

Il Lago di Como, meraviglia italiana rinomata in tutto il mondo, si trova ora al centro di polemiche per il comportamento di alcuni turisti che ignorano i divieti di balneazione. Tra inquinamento e mancanza di rispetto, il rischio di perdere un patrimonio naturale unico aumenta, mentre i cittadini onesti e le autorità si chiedono: fino a quando dovremo pagare il prezzo di questa superficialità ? È tempo di agire e difendere la nostra bellezza.

Divieto di balneazione? Carta straccia. Anche oggi, 10 luglio, davanti al Tempio Voltiano, turisti in acqua sotto gli occhi di tutti. L’acqua è inquinata, ci sono pure bambini che si tuffano. "Ma è questo il turismo di qualità che vogliamo? Chi paga, alla fine, siamo sempre noi", ci scrive Gaia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

